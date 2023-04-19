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112: в Санкт-Петербурге мужчина избил водителя скорой помощи

Мужчина напал на бригаду скорой помощи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegra-канал 112. Пострадал водитель.

Отмечается, что врачи приехали на вызов на проспект Испытателей. 43-летний Владимир Филиппов внезапно напал на бригаду скорой помощи. Добраться до медиков он не смог, поэтому залез в окно и начал бить водителя по лицу.

Дебошира задержали полицейские и доставили в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что спорткар Lamborghini Huracan столкнулся с легковым автомобилем в центре столицы.

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