Мужчина напал на бригаду скорой помощи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegra-канал 112. Пострадал водитель.

Отмечается, что врачи приехали на вызов на проспект Испытателей. 43-летний Владимир Филиппов внезапно напал на бригаду скорой помощи. Добраться до медиков он не смог, поэтому залез в окно и начал бить водителя по лицу.

Дебошира задержали полицейские и доставили в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.