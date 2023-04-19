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31 минуту назад

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы Крыма

Елена Прошина

ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины на объекте энергосистемы Керчи. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате был арестован украинский агент 1971 года рождения, причастный к подготовке преступления. Как уточнили в ведомстве, по адресу проживания мужчины были проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи, а также переписку с представителем украинских спецслужб, координировавшим его деятельность.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления статей УК «приготовление к диверсии», «незаконное приобретение взрывных устройств». Задержанному грозит тюремный срок до 20 лет либо пожизненно.

Сотрудники ФСБ и МВД задержали гражданина Украины

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух граждан Украины, подозреваемых в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана». Задержанным 27 и 24 года. Теперь им грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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