ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины на объекте энергосистемы Керчи. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате был арестован украинский агент 1971 года рождения, причастный к подготовке преступления. Как уточнили в ведомстве, по адресу проживания мужчины были проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи, а также переписку с представителем украинских спецслужб, координировавшим его деятельность.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления статей УК «приготовление к диверсии», «незаконное приобретение взрывных устройств». Задержанному грозит тюремный срок до 20 лет либо пожизненно.