В телефоне готовившего диверсию в Керчи украинца нашли видео энергообъекта

В телефоне задержанного в Керчи украинца сотрудники ФСБ нашли видео объекта энергосистемы, на котором, предположительно, и планировалось совершить диверсию.

Фото: ФСБ РФ ФСБ РФ

У него дома силовики нашли взрывчатку, а также средства связи, в которых остались переписки с украинскими спецслужбами - они координировали действия готовившего диверсию.

Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовление к диверсии и о незаконном хранении взрывчатых веществ. Мужчина был заключен под стражу.