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1 час назад

В телефоне готовившего диверсию в Керчи украинца нашли видео энергообъекта

ТК «Звезда»иещё 12

В телефоне задержанного в Керчи украинца сотрудники ФСБ нашли видео объекта энергосистемы, на котором, предположительно, и планировалось совершить диверсию.

В телефоне готовившего диверсию в Керчи украинца нашли видео энергообъекта
Фото:  ФСБ РФ ФСБ РФ

У него дома силовики нашли взрывчатку, а также средства связи, в которых остались переписки с украинскими спецслужбами - они координировали действия готовившего диверсию.

Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовление к диверсии и о незаконном хранении взрывчатых веществ. Мужчина был заключен под стражу.

По данным статьям ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное заключение.

Происшествия,ФСБ,
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