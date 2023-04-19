ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины на объекте энергосистемы Крыма. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В Керчи предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", - сообщили в ЦОС.
По месту его жительства изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 ("Приготовление к диверсии") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.