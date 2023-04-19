ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины на объекте энергосистемы Крыма. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Керчи предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", - сообщили в ЦОС.

По месту его жительства изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность.