В Петербурге мужчине отрубило часть руки после падения под поезд в метро

В Санкт-Петербурге мужчине отрубило часть руки после падения под поезд в метро. Об этом сообщает «Фонтанка» в среду, 19 апреля.

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По данным издания, пассажир упал на пути на станции «Гражданский проспект». Вестибюль пришлось закрыть на вход. Кроме того, в утренний час пик стала не доступна для жителей Северной столицы станция «Девяткино». Там горожане попытались пересесть на электрички: в кассы встали очереди, а турникет на железнодорожную платформу открыли из-за большого числа людей.

Проблемы с транспортом продолжались еще около получаса. Упавший пассажир уцелел, но остался без части руки. Сотрудники полиции начали устанавливать его личность. Сейчас обе станции метро работают в обычном режиме.

30 марта сообщалось об упавшем на пути мужчине на западном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Пассажиру удалось выжить, его доставили в медицинское учреждение.