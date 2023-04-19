СК возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи девочки в Балашихе

По факту пропажи трехлетнего ребенка в Балашихе возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 19 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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Во время проверки было установлено, что девочка, которая жила с матерью, пропала без вести. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»

— С участием криминалистов проведен осмотр квартиры, прилегающей территории к дому, канализационные коллекторы, побережья реки Пехорка. Допрошены соседи и родственники. Выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, — рассказала Врадий.

В свою очередь руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова отметила, что ведомство проконтролирует ход проверки и установление всех обстоятельств произошедшего.

СК по Московской области