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15 минут назад

29 человек погибли при пожаре в больнице Пекина

Москва24

По меньшей мере 29 человек скончались после возгорания в больнице на юго-западе Пекина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию района Фэнтай, где произошел пожар.

29 человек погибли при пожаре в больнице Пекина
Фото: Москва 24Москва 24

Местные власти рассказали, что огонь охватил здание во вторник, 18 апреля, в 12:57 по пекинскому времени (07:57 по московскому). Спасателям удалось ликвидировать пожар через 40 минут.

Также они эвакуировали 71 пациента. Местные власти уже задержали 12 ответственных лиц, имеющих отношение к ЧП, в том числе директора медучреждения. Компетентные госорганы устанавливают причины инцидента.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в кафе на Бережковской набережной в Москве. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Из-за ЧП в здании произошло обрушение на площади 200 квадратных метров. Специалисты организовали мероприятия по ликвидации пламени.

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