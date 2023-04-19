29 человек погибли при пожаре в больнице Пекина

По меньшей мере 29 человек скончались после возгорания в больнице на юго-западе Пекина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию района Фэнтай, где произошел пожар.

Фото: Москва 24 Москва 24

Местные власти рассказали, что огонь охватил здание во вторник, 18 апреля, в 12:57 по пекинскому времени (07:57 по московскому). Спасателям удалось ликвидировать пожар через 40 минут.

Также они эвакуировали 71 пациента. Местные власти уже задержали 12 ответственных лиц, имеющих отношение к ЧП, в том числе директора медучреждения. Компетентные госорганы устанавливают причины инцидента.