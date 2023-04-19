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Подростки сняли на видео издевательства над россиянкой

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В Большом Камне Приморского края полицейские установили личности и нашли подростков, издевавшихся над женщиной и снявших происходящее на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД

Подростки сняли на видео издевательства над россиянкой
© РИА Новости

В соцсетях появилась запись, на которой компания из шести детей оскорбляют проходившую мимо россиянку, она пытается догнать одного из них, в это время другой бьет ее ногой в спину, уточняет РИА Новости.

В результате проверки полицейские установили участников инцидента — ими оказались ученики 5-7 классов двух школ №3 и №1. Подростки и их семьи на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоят.

Решается вопрос о привлечении родителей школьников к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер воспитательного характера.

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