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35 минут назад

В Иллинойсе сошёл с рельсов поезд с серной кислотой

RT на русском

В городе Вуд-Ривер штата Иллинойс сошёл с рельсов поезд с серной кислотой, утечки нет.

В Иллинойсе сошёл с рельсов поезд с серной кислотой
Фото: russian.rt.comrussian.rt.com

«Вагоны-цистерны сошли с рельсов на путепроводе Вуд-Ривер Фиби Голдберг; утечки не обнаружено», — приводит РИА Новости сообщение Edwardsville Intelligencer.

Ранее в американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошёл с рельсов и загорелся.

До этого американские власти подали иск в суд на железнодорожную компанию-оператора Norfolk Southern в связи со сходом с рельсов в феврале вагонов поезда с опасными химическими веществами в штате Огайо.

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