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26 минут назад

Ушедшего из дома три дня назад 15-летнего российского подростка нашли мертвым

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В Пермском крае нашли мертвым 15-летнего подростка, ушедшего из дома три дня назад. Об этом сообщается в группе российского поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Ушедшего из дома три дня назад 15-летнего подростка нашли мертвым
Фото: PixabayPixabay

Юноша пропал в воскресенье, 16 апреля, он перестал выходить на связь с родственниками. Те обратились к волонтерам. Спустя три дня был обнаружен труп подростка.

Волонтеры выразили соболезнования его семье. Другие обстоятельства случившегося не раскрываются.

3 апреля сообщалось, что в Алтайском крае 13-летнего подростка, ушедшего из дома два дня назад, нашли мертвым в колодце. Тело мальчика направили судмедэкспертам для установления причины смерти. Следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще раньше пропавшего 15-летнего школьника обнаружили мертвым в пойме реки Болва в Брянской области. Мать пояснила оперативникам, что подросток отправился на прогулку с друзьями и не вернулся. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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