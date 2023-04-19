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30 минут назад

"Страна.ua": половодье грозит Украине серьезными убытками

Газета.Ruиещё 4

Начавшееся весеннее половодье грозит Украине убытками, пишет издание "Страна.ua". По данным "Укргидроэнерго", в этом году уровень воды почти на 1 м превышает прошлогодние показатели, при этом паводок начался еще зимой, а затем пришло весеннее половодье.

Начавшееся весеннее половодье грозит Украине серьезным убытками
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

Подобное по масштабам явление, по информации ведомства, происходит раз в 10 лет. По сведениям украинских журналистов, на ликвидацию последствий затоплений потребуются сотни миллионов гривен.

Однако, как предупредил экономист Олег Пендзин, до окончания паводка рано говорить об ущербе. По словам эксперта, от половодья пострадали около девяти тысяч гектар сельхозземель, что является небольшим процентом от общего числа. В то же время, как уточнил экономист, есть риск недополучить урожай ранних овощей и ягод в пострадавших от паводка регионах. Как следствие, дефицит продуктов может поднять их цены минимум на 10-15%.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Киев "сознательно затапливает" территорию севера Украины, чтобы создать препятствие в случае контрудара со стороны российских сил. При этом украинские власти не буду считаться с теми, кто пострадает от наводнения.

Происшествия,Илья Кива,Верховная Рада,
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