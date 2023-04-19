$81.60-0.0389.57-0.09
34 минуты назад

Врачи спасли девушку с ножом в голове во Владивостоке

Ura.Ru

Во Владивостоке врачи спасли девушку с 25-сантиметровый ножом в голове. Об этом сообщили сотрудники больницы, куда доставили пациентку. По их словам, лезвие ножа не задело ни одного крупного сосуда.

Врачи спасли девушку с ножом в голове во Владивостоке
Фото: 

«Лезвие вошло на 45 миллиметров в череп девушке, при этом не задев ни одного крупного кровеносного сосуда и жизненно важные отделы головного мозга», — передает слова врачей МК. Уточняется, что девушку ранило ножом в результате несчастного случая. В момент прибытия в больницу, она находилась в сознании и могла разговаривать. Пациентку прооперировали, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи Югорской городской больницы спасли пациента, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок. Мужчина получил травмы во время работы с лесопильным станком. В ямальском поселке Ныда прибывшие на вызов врачи санавиации прооперировали жительницу прямо на месте. Женщина потеряла 1,5 литра крови, из-за чего транспортировать ее в окружную столицу было нельзя.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий