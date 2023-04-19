Врачи спасли девушку с ножом в голове во Владивостоке

Во Владивостоке врачи спасли девушку с 25-сантиметровый ножом в голове. Об этом сообщили сотрудники больницы, куда доставили пациентку. По их словам, лезвие ножа не задело ни одного крупного сосуда.

Фото:

«Лезвие вошло на 45 миллиметров в череп девушке, при этом не задев ни одного крупного кровеносного сосуда и жизненно важные отделы головного мозга», — передает слова врачей МК. Уточняется, что девушку ранило ножом в результате несчастного случая. В момент прибытия в больницу, она находилась в сознании и могла разговаривать. Пациентку прооперировали, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.