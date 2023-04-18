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10 минут назад

Shot: погибшие на БДСМ-оргии в Балашихе оказались гражданами Киргизии и Узбекистана

Газета.Ru

Стали известны личности двоих мужчин, которые скончались в результате передозировки наркотиком во время БДСМ-оргии в Балашихе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Раскрыты личности погибших на БДСМ-оргии в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, один из погибших был гражданином Киргизии, второй — Узбекистана. Собственник жилья, в котором произошел инцидент, рассказал, что квартиру снял мужчина, якобы планировавший заехать вместе со своей возлюбленной. Когда спустя двое суток арендодатель не смог связаться с арендатором, он сам направился в квартиру, где и обнаружил двоих иностранцев в БДСМ-костюмах. К его приходу один из мужчин уже был мертв.

Ранее сообщалось, что в Балашихе во время БДСМ-оргии погибли двое мужчин 23 и 42 лет.

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