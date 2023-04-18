Раскрыты личности погибших на БДСМ-оргии в Подмосковье

По данным источника, один из погибших был гражданином Киргизии, второй — Узбекистана. Собственник жилья, в котором произошел инцидент, рассказал, что квартиру снял мужчина, якобы планировавший заехать вместе со своей возлюбленной. Когда спустя двое суток арендодатель не смог связаться с арендатором, он сам направился в квартиру, где и обнаружил двоих иностранцев в БДСМ-костюмах. К его приходу один из мужчин уже был мертв.