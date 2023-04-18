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Google грозит крупный штраф за запрещенный контент

Мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении компании Google из-за отказа удалить запрещенный в России контент. Ей грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Google грозит штраф до четырех миллионов рублей
© РИА Новости

«В суд поступил административный протокол в отношении Google LLC, рассмотрение которого назначено на 20 апреля мировым судьей 422 судебного участка Таганского района Москвы», — говорится в тексте.

Обращение составил и направил Роскомнадзор. Статья о неудалении запрещенного в России контента предполагает штраф до четырех миллионов рублей.

Напомним, что ранее Google уже подвергалась административному наказанию за аналогичное правонарушение.

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