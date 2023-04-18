Эскалатор оторвал пальцы четырехлетнему ребенку в Дагестане

«Восемнадцатого апреля 2023 года в одном из торговых центров, расположенных в городе Махачкале, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на эскалаторе, четырехлетнему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью», – сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.