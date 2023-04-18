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Эскалатор оторвал пальцы четырехлетнему ребенку в Дагестане

Эскалатор в торговом центре Махачкалы оторвал пальцы рук четырёхлетнему ребёнку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эскалатор оторвал пальцы четырехлетнему ребенку в Дагестане
© globallookpress.com

«Восемнадцатого апреля 2023 года в одном из торговых центров, расположенных в городе Махачкале, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на эскалаторе, четырехлетнему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью», – сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.

Отмечается, что пальцы ребёнка «зажевало» механизмом эскалатора. В данный момент пострадавший доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь. По факту инцидента организована следственная проверка.

Ранее бродячие собаки напали на ребенка в Чите.

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