$81.60-0.0389.57-0.09

Массовая драка с цыганами произошла в российской деревне

1

В деревне Нижняя Лужна Орловской области произошла массовая драка между местными жителями и цыганами, пишут «Орловские новости» со ссылкой на региональное управление МВД. В полиции сообщили изданию, что в результате конфликта пострадали девушка и контуженный участник специальной военной операции. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. Правоохранители возбудили в отношении двух участников стычки уголовные дела.

Массовая драка с цыганами произошла в российской деревне
© РИА Новости

Проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы. С участниками и очевидцами конфликта проведены профилактические беседы, направленные на недопущение совершения противоправных деяний, — сообщили в орловском МВД.

По данным «Орловских новостей», драка произошла на Пасху и началась после того, как цыганам сделали замечание из-за поврежденного автомобиля. Число пострадавших не уточняется, но отмечается, что драка обернулась двумя черепно-мозговыми травмами и двумя сломанными руками.

Как пишет «КП — Орел», в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Против еще одного 27-летнего участника конфликта завели дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Ставрополе несколько неизвестных расстреляли водителя машины у итальянского ресторана и скрылись с места на трех автомобилях. Мужчина впоследствии скончался. В городе для поимки преступников был объявлен план «Сирена».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий