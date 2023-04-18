Разработчик космического корабля пытался незаконно покинуть Россию

Сотрудники ДПС задержали при попытке незаконно покинуть территорию России профессора Александра Кибальченко, обвиняемого в организации заказного убийства своего зятя, программиста Тимура Зайниева. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в феврале Мособлсуд освободил из-под стражи бывшего профессора МГТУ имени Баумана Александра Кибальченко, одного из разработчиков советского космического корабля «Буран».
Следователи приняли это решение по ходатайству адвокатов, которые ссылались на то, что у их подзащитного зафиксированы осложнения после перенесенного инсульта.
В качестве меры пресечения был избран домашний арест.
В апреле Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста и попытался добраться до Домодедово, с тем, чтобы отбыть в Великобританию, гражданином которой он также является.
Правоохранители пояснили, что подсудимый после задержания снова отправлен в СИЗО, так как из-за побега ему изменена мера пресечения. Они добавили, что по факту побега бывшего профессора «решается вопрос о возбуждении уголовного дела».