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20 минут назад

Обвиняемый в убийстве профессор Кибальченко отправлен в СИЗО после попытки побега

Илья Родин

Сотрудники ДПС задержали при попытке незаконно покинуть территорию России профессора Александра Кибальченко, обвиняемого в организации заказного убийства своего зятя, программиста Тимура Зайниева. Об этом пишет ТАСС.

Разработчик космического корабля пытался незаконно покинуть Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в феврале Мособлсуд освободил из-под стражи бывшего профессора МГТУ имени Баумана Александра Кибальченко, одного из разработчиков советского космического корабля «Буран».

Следователи приняли это решение по ходатайству адвокатов, которые ссылались на то, что у их подзащитного зафиксированы осложнения после перенесенного инсульта.

В качестве меры пресечения был избран домашний арест.

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В апреле Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста и попытался добраться до Домодедово, с тем, чтобы отбыть в Великобританию, гражданином которой он также является.

Правоохранители пояснили, что подсудимый после задержания снова отправлен в СИЗО, так как из-за побега ему изменена мера пресечения. Они добавили, что по факту побега бывшего профессора «решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

Происшествия,МГТУ им. Баумана,ГИБДД,
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