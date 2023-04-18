Журналистка стала фигуранткой дела из-за публикации фейков о ВС РФ

В Дагестане следователи возбудили дело в отношении 60-летней местной жительницы, подозреваемой в публикации фейков о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России Оксана Тенетова.

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По версии следствия, в апреле 2022 года подозреваемая в запрещенной соцсети разместила пост с недостоверной информацией о российской армии. Женщине грозит до трех лет колонии.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о журналистке Светлане Анохиной, ранее сотрудничавшей с несколькими оппозиционными изданиями.