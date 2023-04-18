Человеческую мумию нашли у могилы на подмосковном кладбище

Мумифицированные останки человека нашли рядом с могилой на кладбище в Московской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Тело неизвестного 15 апреля нашел россиянин, который приехал на Долгопрудненское кладбище на могилу родственника. Когда мужчина решил выбросить мусор, он обнаружил человеческие кости.

Прибывшие на место правоохранители установили, что смерть погибшего наступила более 15 лет назад. Сейчас по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.