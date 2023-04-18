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13 минут назад

Человеческую мумию нашли у могилы на подмосковном кладбище

Газета.Ru

Мумифицированные останки человека нашли рядом с могилой на кладбище в Московской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Человеческую мумию нашли у могилы на подмосковном кладбище
Фото: DepositphotosDepositphotos

Тело неизвестного 15 апреля нашел россиянин, который приехал на Долгопрудненское кладбище на могилу родственника. Когда мужчина решил выбросить мусор, он обнаружил человеческие кости.

Прибывшие на место правоохранители установили, что смерть погибшего наступила более 15 лет назад. Сейчас по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно, что в Калининграде на заброшенном земельном участкие обнаружен полиэтиленовый пакет с младенцем. Новорожденная девочка была мертва, при осмотре видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

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