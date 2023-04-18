Разработчик космического корабля пытался незаконно покинуть Россию

Сотрудники ДПС задержали при попытке незаконно покинуть территорию РФ одного из разработчиков многоразового космического корабля "Буран" Александра Кибальченко, который является предполагаемым заказчиком и организатором убийства бывшего зятя в Москве в 2021 году. Как уточнили во вторник ТАСС в правоохранительных органах, подсудимый снова отправлен в СИЗО.