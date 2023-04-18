Разработчик космического корабля пытался незаконно покинуть Россию

Сотрудники ДПС задержали при попытке незаконно покинуть территорию РФ одного из разработчиков многоразового космического корабля "Буран" Александра Кибальченко, который является предполагаемым заказчиком и организатором убийства бывшего зятя в Москве в 2021 году. Как уточнили во вторник ТАСС в правоохранительных органах, подсудимый снова отправлен в СИЗО.
"В связи с тем, что подсудимый Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Кроме того, следователи устанавливают предполагаемых пособников его побега, назначен ряд экспертиз", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, после допроса оперативники задержали Кибальченко и сопроводили в один из подмосковных судов, где ему была ужесточена мера пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.