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Обвиняемого в убийстве зятя ученого Кибальченко отправили в СИЗО после попытки побега

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Сотрудники ДПС задержали при попытке незаконно покинуть территорию РФ одного из разработчиков многоразового космического корабля "Буран" Александра Кибальченко, который является предполагаемым заказчиком и организатором убийства бывшего зятя в Москве в 2021 году. Как уточнили во вторник ТАСС в правоохранительных органах, подсудимый снова отправлен в СИЗО.

Разработчик космического корабля пытался незаконно покинуть Россию
© РИА Новости

"В связи с тем, что подсудимый Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Кроме того, следователи устанавливают предполагаемых пособников его побега, назначен ряд экспертиз", - рассказал собеседник агентства.

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По его словам, после допроса оперативники задержали Кибальченко и сопроводили в один из подмосковных судов, где ему была ужесточена мера пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

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