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14 минут назад

Легендарный ирландский альпинист погиб в Западном Непале

Илья Родин

Ноэль Ханна, легендарный альпинист из Северной Ирландии, погиб в западном Непале. Об этом пишет обозреватель Гопал Шарма в статье для журнала U.S. News & World Report.

Покоривший 10 раз Эверест альпинист погиб после спуска в Непале
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи напомнил, что в активе Ханны - большое количество покоренных вершин. В частности, он 10 раз благополучно поднимался на Эверест.

По его данным, ирландец в понедельник, 17 апреля, поднялся на пик Аннапурны (8091 м,). После восхождения он спустился в лагерь и в ночь на вторник скончался.

В департаменте туризма Непала отметили, что причины смерти Ханны выясняются.

Шарма пояснил, что пик входит в топ-10 самых высоких гор в мире и пользуется печальной славой. На нем в общей сложности погибли 72 человека. В частности, на днях там пропал без вести индийский альпинист. Предположительно, он упал в одну из расщелин.

В настоящее время тело великого ирландца находится в столице Непала Катманду, пишет портал Irish News.

Автор статьи подчеркнул, что гибель Ноэля стала сильным ударом для Ирландии. В стране святого Патрика его запомнят как «абсолютного джентльмена», великолепного, невероятного альпиниста, видного общественного деятеля.

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