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Baza: полиция ищет блогера, готовящего массовые убийства в Казани

Полиция Казани ищет автора telegram-канала, который публично заявляет о подготовке массового убийства в школе, мечети и торговом центре Казани 19 апреля. Об этом сообщают СМИ.

Baza: полиция ищет блогера, готовящего массовые убийства в Казани
© РИА Новости

«Полиция ищет „казанского Брейвика“ — админа телеграм-канала, который пообещал устроить массовое убийство в школе, мечети и ТЦ», — пишет telegram-канал Baza.

В постах своего «дневника» создатель канала дал обещание устроить взрыв в ТЦ «Московский» в Казани, убить посетителей мечети «Ярдэм» и атаковать свою же школу №70, транслируя происходящее в прямом эфире. В публикациях автор также демонстрирует подготовленное оружие.

URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию в МВД по республике Татарстан. Ответ на него ожидается.

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