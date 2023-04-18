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Москвич пытался задушить жену на глазах у их детей

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Житель Москвы пытался задушить свою супругу на глазах у их несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного управления Следственного комитета.

Москвич пытался задушить жену на глазах у их детей
© РИА Новости

Инцидент произошел 18 апреля в квартире семьи на Литовском бульваре. Во время ссоры мужчина стал душить женщину, в результате чего она потеряла сознание.

Пострадавшую госпитализировали. В отношении ее супруга возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Сейчас россиянин задержан, в ближайшее время суд примет решение об избрании ему меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Павловском Посаде 45-летний местный житель нанес смертельные ранения знакомому, который ударил его топором по голове.

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