Росавиация сообщила об опасном сближении Ил-76 Минобороны и самолётом PC-12

«Произошел серьёзный авиационный инцидент, связанный с нарушением норм вертикального и горизонтального эшелонирования между воздушным судном Ил-76 Минобороны России и воздушным судном PC-12 ЗАО «Авиакомпания Bysky», — сказано в сообщении.