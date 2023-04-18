Росавиация сообщила об опасном сближении Ил-76 Минобороны и самолётом PC-12

Росавиация: опасное сближение произошло 28 марта между Ил-76 Минобороны и самолётом PC-12
Опасное сближение произошло 28 марта между Ил-76 Министерства обороны и самолётом PC-12 белорусской авиакомпании Bysky в Самаре.
Об этом информирует Росавиация.
«Произошел серьёзный авиационный инцидент, связанный с нарушением норм вертикального и горизонтального эшелонирования между воздушным судном Ил-76 Минобороны России и воздушным судном PC-12 ЗАО «Авиакомпания Bysky», — сказано в сообщении.
Уточняется, что причиной инцидента стало несоблюдение диспетчером обслуживания воздушного движения своих должностных обязанностей.