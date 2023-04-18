Еще двух россиян депортировали с Бали

В острова Бали в Индонезии депортировали двух россиян за участие в деле о наркотиках. Об этом пишет РБК со ссылкой на Detik.

Уточняется, что 15 апреля 41-летнего Александра С. и 27-летнего Романа К. задержали в состоянии опьянения на вечеринке в Нуса-Дуа. Во время обыска виллы наркотиков не нашли, но на допросе россияне признались, что часто употребляют наркотики и приобретают их онлайн через Telegram за криптовалюту. В качестве доставки используются закладки.

Анализы показали наличие кокаина, экстази и марихуаны в крови россиян. Власти Бали не только депортировали их, но и внесли в черный список, запретив въезд в Индонезию на всю жизнь.