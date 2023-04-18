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Дрон с камерой упал на крышу вокзала в российском городе

Дрон с камерой Mavic Air 2 упал на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде. О происшествии в российском городе стало известно Telegram-каналу Shot.

Дрон с камерой упал на крышу вокзала в российском городе
© РИА Новости

По сведениям издания, квадрокоптер запустил гражданин Йемена, который учится в волгоградском медуниверситете. Молодого человека уже удалось задержать.

О подозрительном объекте сообщили в полицию сотрудники вокзала. Рухнувший дрон осмотрели. Его владелец на допросе рассказал, что ни за кем не шпионил, а снимал достопримечательности города с коптера.

По версии иностранного студента, дрон внезапно вышел из строя и приземлился на крышу вокзала. Сотрудники силовых структур продолжают беседовать с гражданином Йемена, пишет Shot.

В Волгоградской области запуски беспилотников запретили с зимы 2022 года.

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