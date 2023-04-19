Shot: беспилотник упал в аэропорту Пскова

В псковском аэропорту упал дрон, оснащенный видеокамерой. Его нашли на стоянке самолетов. В настоящий момент беспилотник находится на экспертизе.
«Квадрокоптер упал в псковском аэропорту „Княгиня Ольга“. Дрон с камерой марки AUTEL был обнаружен на месте стоянки самолетов», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. В настоящий момент БПЛА проходит экспертизу.
Ранее дрон нашли в промзоне в Подмосковье. Он упал в Подольске, боевых элементов на нем не обнаружено, передает «Федеральное агентство новостей».