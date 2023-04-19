Shot: беспилотник упал в аэропорту Пскова

«Квадрокоптер упал в псковском аэропорту „Княгиня Ольга“. Дрон с камерой марки AUTEL был обнаружен на месте стоянки самолетов», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. В настоящий момент БПЛА проходит экспертизу.