Тело женщины нашли в реке в Подмосковье

Тело 48-летней россиянки нашли в реке Клязьме в подмосковном Орехове-Зуеве. Об обнаружении трупа в пяти метрах от берега сообщает телеканал РЕН ТВ .

Тело находилось у пешеходного моста на Набережной улице. Предварительно, погибшая была местной жительницей и погибла от асфиксии из-за утопления. После смерти труп пробыл в воде не менее месяца.