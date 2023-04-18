$81.63+0.1289.66-0.50
47 минут назад

Тело женщины нашли в реке в Подмосковье

Мослентаиещё 1

Тело 48-летней россиянки нашли в реке Клязьме в подмосковном Орехове-Зуеве. Об обнаружении трупа в пяти метрах от берега сообщает телеканал РЕН ТВ.

Тело женщины нашли в реке в Подмосковье
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.руДмитрий Ермаков / «Лента.ру

Тело находилось у пешеходного моста на Набережной улице. Предварительно, погибшая была местной жительницей и погибла от асфиксии из-за утопления. После смерти труп пробыл в воде не менее месяца.

«На момент осмотра трупа судебно-медицинским экспертом телесных повреждений выявлено не было», — уточнил источник РЕН ТВ.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, точную причину смерти женщины предстоит установить судмедэкспертам.

Ранее на севере Москвы обнаружили труп женщины без рук. Тело находилось на пустыре возле жилых домов.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий