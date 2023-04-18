В Пулково пресекли вывоз из России молочных бивней мамонта

Таможенники в аэропорту Пулково обнаружили молочные бивни мамонта в багаже китаянки, вылетавшей из Санкт-Петербурга в Чэнду. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

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"Молочные бивни мамонта обнаружили пулковские таможенники в багаже гражданки Китая, вылетавшей рейсом Санкт-Петербург - Чэнду. Женщина была остановлена инспекторами на "зеленом коридоре", - говорится в сообщении ведомства.

Таможенные инспекторы обнаружили два предмета, похожих на кости, при досмотре багажа пассажирки. Длина каждого из них составляет 38 см, а общий вес - более 1 кг. Гражданка Китая пояснила, что это молочные бивни мамонта, но не смогла предъявить документы, разрешающие их вывоз.