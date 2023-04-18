В Пулково пресекли вывоз из России молочных бивней мамонта

Таможенники в аэропорту Пулково обнаружили молочные бивни мамонта в багаже китаянки, вылетавшей из Санкт-Петербурга в Чэнду. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
"Молочные бивни мамонта обнаружили пулковские таможенники в багаже гражданки Китая, вылетавшей рейсом Санкт-Петербург - Чэнду. Женщина была остановлена инспекторами на "зеленом коридоре", - говорится в сообщении ведомства.
Таможенные инспекторы обнаружили два предмета, похожих на кости, при досмотре багажа пассажирки. Длина каждого из них составляет 38 см, а общий вес - более 1 кг. Гражданка Китая пояснила, что это молочные бивни мамонта, но не смогла предъявить документы, разрешающие их вывоз.
Пулковская таможня назначила экспертизу, чтобы определить стоимость палеонтологических ценностей. По ее результатам будет проведено уголовное или административное расследование, уточнили в таможенной службе.