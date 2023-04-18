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1 час назад

Подросток выстрелил из пневматического пистолета в знакомого в школе Новосибирска

Никита Бородкин

Старшеклассник выстрелил в знакомого из пневматического пистолета в новосибирской школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Подросток выстрелил из пневматического пистолета в знакомого в школе Новосибирска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правоохранители прибыли в образовательное учреждение и изъяли пистолет у подростка. Со школьником провели разъяснительную беседу. Отмечается, что старшеклассник выстрелил в шутку, не имея злого умысла.

Потерпевшему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненного вреда. В Следственном комитете добавили, что у него выявили ушибы мягких тканей. Проводится проверка.

Как сообщает НГС со ссылкой на областную прокуратуру, инцидент произошел во время перемены. Конфликтных ситуаций между школьниками ранее не было. Инцидент не повлиял на образовательный процесс, вред здоровью ребенка не причинен. Прокуратура вынесла представления руководителям охранного предприятия и школы.

Напомним, что аналогичный инцидент произошел на прошлой неделе в школе Санкт-Петербурга. 13 апреля подросток принес пневматический пистолет в учебное заведение в Калининском районе и открыл стрельбу по детям. По официальным данным, пострадали четыре 14-летних школьника. Госпитализация им не потребовалась.

Происшествия,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
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