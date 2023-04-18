Школьницу госпитализировали с сотрясением мозга после урока в Петербурге

В Санкт-Петербурге школьница попала в больницу с сотрясением мозга после урока истории на Ленинском проспекте. Об этом сообщает 78.ru.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру» Екатерина Якель / «Лента.ру»

По данным издания, в образовательном учреждении на уроке истории обсуждали геноцид. Мать девочки со ссылкой на слова учителя сообщила, что школьница ударилось головой, так как приняла близко к сердцу рассказ педагога и упала.

После падения во время урока у подростка начались судороги. Обстоятельства случившегося выясняются. О состоянии девочки подробностей пока нет.