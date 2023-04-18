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28 минут назад

В Петербурге школьницу доставили в больницу с сотрясением мозга после урока

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге школьница попала в больницу с сотрясением мозга после урока истории на Ленинском проспекте. Об этом сообщает 78.ru.

Школьницу госпитализировали с сотрясением мозга после урока в Петербурге
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»Екатерина Якель / «Лента.ру»

По данным издания, в образовательном учреждении на уроке истории обсуждали геноцид. Мать девочки со ссылкой на слова учителя сообщила, что школьница ударилось головой, так как приняла близко к сердцу рассказ педагога и упала.

После падения во время урока у подростка начались судороги. Обстоятельства случившегося выясняются. О состоянии девочки подробностей пока нет.

Ранее в Адыгее десятилетняя школьница подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла. Известно, что после занятия в школе девочку доставили в больницу, где врач посоветовал родителям греть больное место, выписал мазь и обезболивающие препараты. Впоследствии дома девочке стало хуже — ее доставили в реанимацию, где она скончалась.

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