Алабаи едва не загрызли мать и 12-летнюю дочь под Петербургом

Жительница Петербурга и ее 12-летняя дочь пострадали в результате нападения двух алабаев в снятом загородном доме. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Россиянка рассказала, что на территории арендованного дома в усадьбе "Кархула" оказались две молодые собаки. Однако собственница жилья уверила семью, что алабаи неагрессивные и их можно гладить.
Когда хозяйка покинула дом, животные набросились на россиянку и ее ребенка. В результате медикам пришлось зашивать пострадавшим рваные раны.
По словам петербурженки, собственница участка не только не принесла извинений, но и не признала вину. Женщина уверена, что ее питомцы ни на кого не нападали, а лишь "играли" с гостями.
Ранее сообщалось, что главу управления ЖКХ Оренбурга задержали по делу о гибели ребенка от нападения собак.