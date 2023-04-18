$81.63+0.1289.66-0.50
7 минут назад

Полковника ГШ оштрафовали на 400 тыс. рублей за попытку получить взятку стиральной машиной

ТАССиещё 1

235-й гарнизонный военный суд назначил штраф в размере 400 тысяч рублей сотруднику главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил РФ полковнику Ивану Мертвищеву по итогам рассмотрения уголовного дела о получении взятки. Как уточнили ТАСС в суде, действия военного чиновника были переквалифицированы с дачи взятки на покушение на мошенничество.

Офицера Генштаба оштрафовали за попытку получить взятку стиральной машиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Приговором суда Мертвищев был признан виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Также суд запретил осужденному два года занимать должности в государственных органах", - сказали агентству.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", Мертвищев в рамках своих полномочий по службе должен был провести проверку Объединенного военного комиссариата (ОВК) по районам Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, проспект Вернадского, Раменки и Тропарево-Никулино Западного административного округа города Москвы. Проверка была приурочена к начавшемуся 1 ноября 2022 года призыву. Мертвищев за неделю до этого позвонил военному комиссару ОВК и сообщил о проверке, дав понять, что недоволен работой военкомата, а также предложил решить проблему за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тыс. рублей, говорится в статье. После этого военный комиссар обратился в Департамент военной контрразведки ФСБ.

На время следствия и суда Мертвищев находился под домашним арестом. Изначально ему вменялось совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством). По данным "Ъ", полковник признал вину и написал рапорт с просьбой отправить его в зону СВО.

Происшествия,Иван Мертвищев,Генштаб,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий