Офицера Генштаба оштрафовали за попытку получить взятку стиральной машиной

235-й гарнизонный военный суд назначил штраф в размере 400 тысяч рублей сотруднику главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил РФ полковнику Ивану Мертвищеву по итогам рассмотрения уголовного дела о получении взятки. Как уточнили ТАСС в суде, действия военного чиновника были переквалифицированы с дачи взятки на покушение на мошенничество.

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"Приговором суда Мертвищев был признан виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Также суд запретил осужденному два года занимать должности в государственных органах", - сказали агентству.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", Мертвищев в рамках своих полномочий по службе должен был провести проверку Объединенного военного комиссариата (ОВК) по районам Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, проспект Вернадского, Раменки и Тропарево-Никулино Западного административного округа города Москвы. Проверка была приурочена к начавшемуся 1 ноября 2022 года призыву. Мертвищев за неделю до этого позвонил военному комиссару ОВК и сообщил о проверке, дав понять, что недоволен работой военкомата, а также предложил решить проблему за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тыс. рублей, говорится в статье. После этого военный комиссар обратился в Департамент военной контрразведки ФСБ.