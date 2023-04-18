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1 час назад

Стюардесса облила ребенка кипятком на борту летевшего из Москвы самолета

Мослентаиещё 4

Стюардесса облила ребенка кипятком на борту летевшего из Москвы в Хургаду самолета, сообщает Telegram-канал Mash. У трехлетней девочки диагностировали сильные ожоги первой и второй степени.

Стюардесса облила ребенка кипятком в самолете из Москвы
Фото: МослентаМослента

По информации канала, инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля. Во время раздачи питания бортпроводница подошла к семье, разлила кипяток по стаканам и обронила один из них прямо на ребенка, сидевшего в кресле. Горячая вода попала на ноги девочки.

Бортпроводники обработали раны ребенка, однако родителям пострадавшей в просьбе посадить самолет отказали. По приезде в Египет врачи оказали девочке медицинскую помощь и выписали лекарства. Авиакомпания извинений за этот инцидент не принесла. Родители пострадавшей обратились в прокуратуру, далее они планируют обратиться в суд.

Ранее стало известно, что пассажиров рейса Ташкент — Москва задержали в самолете на четыре часа.

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