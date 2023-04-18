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1 час назад

Обманувший 28 россиян врач-травматолог предстанет перед судом

Lenta.ru

В Дальневосточном федеральном округе предстанет перед судом врач-травматолог-ортопед за 34 мошенничества в отношении 28 россиян. Об этом в пятницу, 18 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обманувший 28 россиян врач-травматолог предстанет перед судом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным следствия, доктор направлял пациентов в стационар и там проводил операции на суставах без необходимого обследования и установленных показаний. Мужчина убеждал клиентов покупать дорогие услуги, такие как наращивание хрящей, сшивание связок и иных врачебных манипуляций. По договоренности, часть денег потерпевшие платили в кассу больницу, остальные средства отдавали ему.

Суммы варьировались от 100 до 400 тысяч рублей и по словам медика шли на покупку дорогостоящих искусственных хрящей и дорогих лекарств. Вместо операции, доктор проводил санацию суставов, хотя никому из его клиентов подобная процедура не требовалась. В итоге, передавшие врачу деньги люди продолжали мучаться с болями в суставах.

Общий ущерб от деятельности доктора-мошенника составил около пяти с половиной миллионов рублей. Многие потерпевшие от его деятельности лишились работы и стали инвалидами. Часть из них продолжает выплачивать взятые для оплаты операций кредиты. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 января сообщалось, что лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул своих клиентов на более чем 188 миллионов рублей.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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