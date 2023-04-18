Несколько улиц обесточили в поселке Тувы из-за кота

В поселке городского типа Каа-Хем в Туве, несколько улиц временно остались без электричества из-за спасения кота, который два дня просидел на опоре ЛЭП. Об этом пишет РИА Новости.

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Электромонтер оперативно-выездной бригады Аймир Саай провел операцию по спасению кота. Для этого необходимо было отключить электроэнергию на ближайших улицах. Однако жители поселка были благодарны за такое решение и высказывали свою поддержку в мессенджерах.

Животное забрали в семью местные жители, он оказался ласковым и не боялся людей.