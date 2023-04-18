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26 минут назад

Пьяный россиянин решил выкопать траншею и погиб

Lenta.ru

Пьяный житель Саратова решил выкопать с друзьями траншею и случайно погиб. Об этом сообщается на официальном Следственного управления Следственного комитета.

Пьяный россиянин решил выкопать траншею и погиб
Фото: СК РФСК РФ

По данным следователей, компания нетрезвых россиян решила заняться хозяйством и приступила к земляным работам, но не учла, что возле котлована стоит металлическая цистерна с водой. При копке ямы цистерна упала и придавила одного из мужчин.

Пострадавший скончался на месте.

По факту случившегося следователи проводят проверку.

Ранее сообщалось, что россиянин случайно выбросил в окно ключи от дома и погиб при спуске с 6-го этажа

Происшествия,Следственный комитет,
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