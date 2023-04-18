В Новосибирске ученик открыл в школе стрельбу из пневматического пистолета

"Поступило сообщение из учебного заведения о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет. Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий", - сообщили в пресс-службе.