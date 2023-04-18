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29 минут назад

В Новосибирске ученик открыл в школе стрельбу из пневматического пистолета

ТАССиещё 2

Старшеклассник выстрелил в знакомого из пневматического пистолета в школе в Новосибирске. Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В Новосибирске ученик открыл в школе стрельбу из пневматического пистолета
Фото: ТАССТАСС

"Поступило сообщение из учебного заведения о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет. Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий", - сообщили в пресс-службе.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что старшеклассник произвел выстрел в шутку, не имея злого умысла. "Потерпевшему выдано направление на прохождение СМЭ для установления степени тяжести причиненного здоровью вреда. В настоящее время проводится проверка", - добавили в ГУ МВД.

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