В Новосибирске ученик открыл в школе стрельбу из пневматического пистолета

Старшеклассник выстрелил в знакомого из пневматического пистолета в школе в Новосибирске. Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Поступило сообщение из учебного заведения о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет. Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий", - сообщили в пресс-службе.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что старшеклассник произвел выстрел в шутку, не имея злого умысла. "Потерпевшему выдано направление на прохождение СМЭ для установления степени тяжести причиненного здоровью вреда. В настоящее время проводится проверка", - добавили в ГУ МВД.