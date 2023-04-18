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1 час назад

На мужчину из запрещенных в России «Граждан СССР» завели дело об экстремизме

Lenta.ruиещё 2

В Алтайском крае на 41-летнего россиянина, активно участвовавшего в деятельности запрещенной в России организации «Граждане СССР», завели уголовное дело по статье об экстремизме. Об этом Следственного комитета России (СКР).

На мужчину из запрещенных в России «Граждан СССР» завели дело об экстремизме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным следствия, с 19 августа по 19 декабря 2022 года обвиняемый, зная о запрете деятельности организации, продолжил размещать на своей странице в социальной сети публикации, пропагандирующие деятельность экстремистского сообщества. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.

4 февраля в Хабаровске задержали четырех «граждан СССР», которые отрицали распад Советского Союза и подписание Беловежских соглашений.

В августе 2022 года Минюст внес организацию «Граждане СССР» в список экстремистских .

Происшествия,Граждане СССР,Следственный комитет,
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