На мужчину из запрещенных в России «Граждан СССР» завели дело об экстремизме

По данным следствия, с 19 августа по 19 декабря 2022 года обвиняемый, зная о запрете деятельности организации, продолжил размещать на своей странице в социальной сети публикации, пропагандирующие деятельность экстремистского сообщества. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.