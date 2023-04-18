Два человека получили ранения во время стрельбы в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Jerusalem Post.

По информации правоохранительных органов, стрельба произошла возле базы пограничной полиции. У пострадавших ранения средней степени тяжести. Им оказали первую помощь на месте, а после госпитализировали.

По данным издания, раненые — ультраортодоксальные мужчины. Они возвращались с утренней молитвы, когда на них напали. Стрелок все еще находится на свободе, силы безопасности разыскивают его.

Напомним, что в последние дни полиция Израиля усилила меры безопасности в Иерусалиме, куда стягивались тысячи паломников разных конфессий. Религиозные праздники в этом году проходили на фоне напряженности в отношениях между израильтянами и палестинцами и их споров вокруг статуса Храмовой горы.