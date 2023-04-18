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В российском городе пьяный пассажир автобуса избил девочку и двух женщин

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В Челябинске пьяный пассажир автобуса избил 15-летнюю девочку и двух женщин. Об этом сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей» во «ВКонтакте».

В Челябинске пьяный пассажир автобуса избил девочку и двух женщин
© РИА Новости

Инцидент произошел 16 апреля в автобусе, который следует по маршруту №64. Несовершеннолетняя пострадавшая рассказала, что зашла в автобус и села рядом с нетрезвым мужчиной, так как свободных мест в салоне больше не было. Сначала она не придала значения, что мужчина был сильно пьян, но потом он стал «бурчать себе под нос», ругаться матом на водителя и кричать.

Пострадавшая вступила с пассажиром в словесную перепалку, однако мужчина ударил подростка в лоб, а затем в висок. Защищавшие девочку женщины также получили несколько ударов от агрессивного пассажира. Одной из женщин врачи диагностировали ушиб мягких тканей бедра. Девочке диагностируют закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее пьяный россиянин в Екатеринбурге на чужом авто устроил смертельное ДТП и бросил погибшего. Мужчина за рулем Renault врезался в стоявший на светофоре грузовик Fuso Canter. Находившийся в легковушке пассажир погиб. Водитель бросил его, сбежав с места ДТП.

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