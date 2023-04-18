В Челябинске пьяный пассажир автобуса избил девочку и двух женщин

В Челябинске пьяный пассажир автобуса избил 15-летнюю девочку и двух женщин. Об этом сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 16 апреля в автобусе, который следует по маршруту №64. Несовершеннолетняя пострадавшая рассказала, что зашла в автобус и села рядом с нетрезвым мужчиной, так как свободных мест в салоне больше не было. Сначала она не придала значения, что мужчина был сильно пьян, но потом он стал «бурчать себе под нос», ругаться матом на водителя и кричать.

Пострадавшая вступила с пассажиром в словесную перепалку, однако мужчина ударил подростка в лоб, а затем в висок. Защищавшие девочку женщины также получили несколько ударов от агрессивного пассажира. Одной из женщин врачи диагностировали ушиб мягких тканей бедра. Девочке диагностируют закрытую черепно-мозговую травму.