На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 в акватории Кроноцкого залива на Камчатке. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

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Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 114 километрах от города Петропавловск-Камчатский, где проживают около 166 тыс. человек. Жители города ощутили подземные толчки магнитудой 3-4.

Очаг землетрясения залегал на глубине 116 километров.

По информации МЧС, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на Курильских островах. Подземные толчки были зафиксированы в 406,3 километрах к юго-западу от города Курильска, где проживают более 2,5 тыс. человек. Обошлось без жертв и разрушений.