На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 в акватории Кроноцкого залива на Камчатке. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 114 километрах от города Петропавловск-Камчатский, где проживают около 166 тыс. человек. Жители города ощутили подземные толчки магнитудой 3-4.
Очаг землетрясения залегал на глубине 116 километров.
По информации МЧС, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на Курильских островах. Подземные толчки были зафиксированы в 406,3 километрах к юго-западу от города Курильска, где проживают более 2,5 тыс. человек. Обошлось без жертв и разрушений.
Накануне на юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,0. Толчок произошел в 378 километрах к юго-востоку от столицы Душанбе. Пострадавших нет. Разрушений не зафиксировано.