$81.63+0.1289.66-0.50

В России произошло новое землетрясение

2

На Камчатке в акватории Кроноцкого залива произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по российскому региону.

В России произошло новое землетрясение
© globallookpress.com

По данным министерства, очаг землетрясения залегал на глубине 116 километров, эпицентр находился в 144 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа, где жители ощутили подземные толчки магнитудой до 3-4 баллов.

Геофизик раскрыл причину сильного землетрясения на Камчатке

Предварительно, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, магнитуда замлетрясения составила 5,8.

3 апреля произошло мощное землетрясение на Камчатке — его магнитуда составила 6,9. В результате первых подземных толчков на некоторых домах образовались трещины и обвалилась штукатурка, где-то упали плиты со стен. В Петропавловске-Камчатском с одного здания упали бетонные обломки, никто не пострадал.

Камера внутри магазина с людьми засняла момент мощного землетрясения. На кадрах видно, как во время подземных толчков начинают трястись полки, с которых падает товар, а с потолка летит облицовка. В момент землетрясения в помещении находились люди

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий