$81.63+0.1289.66-0.50

На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 4,9

2

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 на Курильских островах. Об этом сообщает Геологическая служба США.

На Курилах произошло землетрясение
© depositphotos.com

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 406,3 километрах к юго-западу от города Курильск, где проживают более 2,5 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 48,8 километров.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Накануне пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана Умед Юсуфи заявил, что на юго-востоке Таджикистана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0. Толчок произошел в 378 километрах к юго-востоку от столицы Душанбе. Пострадавших нет. Разрушений не зафиксировано.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий