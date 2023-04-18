На Курилах произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 на Курильских островах. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 406,3 километрах к юго-западу от города Курильск, где проживают более 2,5 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 48,8 километров.
Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Накануне пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана Умед Юсуфи заявил, что на юго-востоке Таджикистана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0. Толчок произошел в 378 километрах к юго-востоку от столицы Душанбе. Пострадавших нет. Разрушений не зафиксировано.