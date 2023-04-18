$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

В Коми сгорел крупный завод

Свободная пресса

На фанерном заводе в поселке Жешарт в республике Коме произошел крупный пожар.

В Коми сгорел крупный завод
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, пожар начался в ночь на 18 апреля на территории ООО «Жешартский фанерный завод». Возгорание началось на кровле здания.

«В ходе ликвидации пожара с территории было эвакуировано 50 человек персонала, пострадавших людей нет», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент возгорание локализовано. Причины возникновения устанавливает Госпожнадзор.

Ранее «Свободная пресса» писала, что 17 апреля в казахстанском Жанаозене взорвался газовый баллон в 12-этажном доме. После этого на площади в 150 квадратных метров обрушился подъезд.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий