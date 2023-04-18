В Коми сгорел крупный завод

На фанерном заводе в поселке Жешарт в республике Коме произошел крупный пожар.

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Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, пожар начался в ночь на 18 апреля на территории ООО «Жешартский фанерный завод». Возгорание началось на кровле здания.

«В ходе ликвидации пожара с территории было эвакуировано 50 человек персонала, пострадавших людей нет», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент возгорание локализовано. Причины возникновения устанавливает Госпожнадзор.