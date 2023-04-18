В Ставрополе неизвестные расстреляли автомобиль Lada Priora

В Ставрополе введен план «Сирена» после стрельбы у итальянского ресторана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что на парковке у ресторана «Патио Верона» расстреляли автомобиль Lada Vesta. По информации канала, после стрельбы неизвестные скрылись на трех машинах . С места происшествия госпитализировали мужчину с огнестрельным ранением шеи, но врачи спасти его не смогли.
Стрелявших ищут.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в дачном поселке Кудряшовский владельцы двух шиномонтажных мастерских подрались из-за отзыва в интернете.