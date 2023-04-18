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21 минуту назад

В Ставрополе неизвестные расстреляли автомобиль Lada Priora, погиб мужчина

Газета.Ruиещё 1

В Ставрополе введен план «Сирена» после стрельбы у итальянского ресторана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Ставрополе неизвестные расстреляли автомобиль Lada Priora
Фото: Телеграм-канал «SHOT»Телеграм-канал «SHOT»

Отмечается, что на парковке у ресторана «Патио Верона» расстреляли автомобиль Lada Vesta. По информации канала, после стрельбы неизвестные скрылись на трех машинах . С места происшествия госпитализировали мужчину с огнестрельным ранением шеи, но врачи спасти его не смогли.

Стрелявших ищут.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в дачном поселке Кудряшовский владельцы двух шиномонтажных мастерских подрались из-за отзыва в интернете.

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