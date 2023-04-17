Боррель заявил о нападении на главу миссии ЕС в Судане

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что на главу миссии ЕС совершили нападение в столице Судана. Об этом Боррель написал в своём Twitter.

По словам Борреля, нападение произошло прямо в резиденции главы миссии ЕС.

«Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции», – сообщил он.

Глава дипломатии ЕС также подчеркнул, что это является грубым нарушением Венской конвенции, а безопасность дипломатов – главная обязанность властей Судана по международному плану.

При этом каких-либо дополнительных подробностей Боррель не сообщил. Состояние жертвы нападения, а также результат и способ атаки на данный момент остаются неизвестными.