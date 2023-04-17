Боррель заявил о нападении на главу миссии ЕС в Судане
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что на главу миссии ЕС совершили нападение в столице Судана. Об этом Боррель написал в своём Twitter.
По словам Борреля, нападение произошло прямо в резиденции главы миссии ЕС.
«Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции», – сообщил он.
Глава дипломатии ЕС также подчеркнул, что это является грубым нарушением Венской конвенции, а безопасность дипломатов – главная обязанность властей Судана по международному плану.
При этом каких-либо дополнительных подробностей Боррель не сообщил. Состояние жертвы нападения, а также результат и способ атаки на данный момент остаются неизвестными.
15 апреля в Судане начались вооруженные столкновения между армией страны и спецназом. В результате противостояния зафиксированы многочисленные жертвы, в том числе среди мирного населения.