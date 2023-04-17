В российском регионе дом рухнул в реку и уплыл

В Меленковском районе Владимирской области из-за разлива реки двухэтажный дом упал в реку и уплыл. На ситуацию в российском регионе обратила внимание ГТРК «Владимир».

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Инцидент произошел в деревне Елино. По данным районного управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, воды реки Оки, уровень подъема которых в данный момент составляет 6,11 метра, подмыли крутой берег, в результате чего деревянная постройка ушла под воду.

В администрации района заявили, что рухнувший в Оку дом был куплен жителем Норильска пять лет назад, однако собственник никогда в нем не проживал. Мужчине предлагали передвинуть постройку подальше от водоема и выделили для этого новый участок, однако тот не предпринял никаких действий.

Согласно подсчетам специалистов Государственной инспекции по маломерным судам, сруб проплыл по воде примерно километр пути и вскоре его должно вынести к противоположному берегу Оки, в Нижегородской области.