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46 минут назад

В Нью-Йорке обнаружили «секретный участок» полиции Китая

Елена Прошина

Власти США обнаружили «секретный участок» полиции Китая в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба американского Минюста.

В Нью-Йорке обнаружили «секретный участок» полиции Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня в федеральном суде Бруклина огласили жалобу, в которой двум подсудимым предъявлено обвинение в связи с открытием и эксплуатацией незаконного полицейского участка в нижнем Манхэттене для провинциального отделения Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики», — говорится в тексте.

По данному факту в своих домах в Нью-Йорке были арестованы двое сотрудников участка. Их обвиняют в сговоре с целью «проведения действий в качестве агентов правительства КНР и препятствованию правосудию путем уничтожения доказательств связи» с Китаем. Кроме того они нелегального открыли полицейский участок и управляли им, чтобы оформлять официальные китайские документы, оказывать другие «правительственные услуги» и преследовать диссидентов.

Отмечается, что данный участок функционировал с февраля 2022 года. Фигурантам дела грозит до 20 лет тюрьмы.

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