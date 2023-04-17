В Нью-Йорке обнаружили «секретный участок» полиции Китая

Власти США обнаружили «секретный участок» полиции Китая в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба американского Минюста.

«Сегодня в федеральном суде Бруклина огласили жалобу, в которой двум подсудимым предъявлено обвинение в связи с открытием и эксплуатацией незаконного полицейского участка в нижнем Манхэттене для провинциального отделения Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики», — говорится в тексте.

По данному факту в своих домах в Нью-Йорке были арестованы двое сотрудников участка. Их обвиняют в сговоре с целью «проведения действий в качестве агентов правительства КНР и препятствованию правосудию путем уничтожения доказательств связи» с Китаем. Кроме того они нелегального открыли полицейский участок и управляли им, чтобы оформлять официальные китайские документы, оказывать другие «правительственные услуги» и преследовать диссидентов.