В Петербурге сошли с рельсов пять цистерн с авиатопливом

На железнодорожных путях в Санкт-Петербурге сошли с рельсов пять цистерн с авиационным топливом. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"18 апреля 2023 года в 01:35 на железнодорожном пути сошли с рельсов пять вагонов [цистерн] с авиационным топливом. Опрокидывания и разлива топлива не произошло. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел на территории четвертого парка станции Санкт-Петербург-Московский - Сортировочная. Цистерны возвращены на пути, обстоятельства ЧП выясняются - на месте работают специальные службы и правоохранительные органы.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура по факту случившегося начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.